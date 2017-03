Bahnverkehr zwischen Bremen und Hannover gestört

Nienburg Wegen einer beschädigten Oberleitung kommt es im Bahnverkehr zwischen Hannover und Bremen seit Montagmorgen zu größeren Behinderungen. Reisende müssten mit Verspätungen von bis zu dreißig Minuten rechnen, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Vormittag. Die ICE-Züge zwischen Bremen und Hannover fielen vorübergehend ganz aus. Bis zum Abschluss der Reparaturarbeiten zwischen Linsburg und Nienburg sei nur ein Gleis nutzbar. Am Mittag soll die Strecke voraussichtlich wieder frei sein. Die Oberleitung war in der Nacht im Raum Nienburg bei Bauarbeiten beschädigt worden. dpa

