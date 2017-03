Lutherische Bischöfe beraten über Zukunft schrumpfender Gemeinden

Über die Zukunft schrumpfender Kirchengemeinden berät die Bischofskonferenz der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) von diesem Samstag an in Goslar. Die Möglichkeiten der Entwicklung und Veränderung sollen auf der bis Montag dauernden Tagung unter dem Motto „Zukunft Gemeinde - Potenziale erkunden“ untersucht werden, teilte die VELKD mit. Zur VELKD gehören sieben evangelische Landeskirchen in Deutschland mit mehr als neun Millionen Kirchenmitgliedern. Zu den Teilnehmern der Tagung gehören unter anderem der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, sowie Braunschweigs Landesbischof Christoph Meyns.

Innerhalb von zehn Jahren hat die evangelische Kirche in Deutschland mehr als drei Millionen Gläubige verloren, 2015 lag die Zahl der evangelischer Christen bei 22,3 Millionen. Und der Trend hält weiter an. Schon seit längerem versucht die Kirche daher, ihre Strukturen zu modernisieren und ihre Gemeinden zu der mehr und mehr kirchenfernen Gesellschaft hin zu öffnen. Mit mehr Mut sollten die evangelischen Geistlichen das Evangelium mit Freude und Begeisterung weitergeben, hatte EKD-Chef Bedford-Strohm kürzlich ermuntert. „Die Kraft unserer Kirche lebt von ihrer geistlichen Ausstrahlung.“