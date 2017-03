Niedersachsens Freizeitparkparks starten in die neue Saison

Hannover Mit Investitionen und neuen Angeboten haben sich die Freizeitparkbetreiber in Niedersachsen auf den Start der Saison vorbereitet. In Jaderberg in der Wesermarsch etwa gibt es neue Angebote für Rollstuhlfahrer, im Serengetipark kann man sich ab Sommer per App mit um die Tiere kümmern. Im Heidepark Soltau wurden 7,2 Millionen Euro in eine Indoor-Themenwelt investiert. Die meisten Parks öffnen am 1. April, spätestens aber in der Woche vor Ostern ihre Tore. Mit der vergangenen Saison sind die Parks durchweg zufrieden. dpa

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder