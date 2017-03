Gorleben einmal mehr Thema vor Gericht

Bergarbeiter bei mit Instandhaltungsarbeiten im Erkundungsbergwerk in Gorleben. Kernkraftgegner klagen erneut gegen die sogenannte Veränderungssperre für den Salzstock. Sie wollen verhindern, dass sich der Bund eine mögliche Nutzung als Endlager für Atommüll offenhält. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Atomkraftgegner ziehen erneut juristisch für mögliche Veränderungen im Salzstock von Gorleben zu Felde. Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) wird am Donnerstag (9.30 Uhr) über zwei Klagen gegen entsprechende Regelungen des Bundes entscheiden. Die Umweltorganisation Greenpeace und und ein privater Grundbesitzer wollen so seit Jahren juristisch verhindern, dass sich der Bund eine mögliche Nutzung als Endlager für hoch radioaktiven Atommüll offenhält. Grundstückseigentümern ist es verboten, den Salzstock unterhalb einer bestimmten Tiefe zu verändern. Die Kläger sehen darin eine Vorfestlegung auf Gorleben als möglichen Standort, zudem besitzen sie Abbaurechte für die Salzvorkommen darunter.

Die Bundesregierung hatte Anfang März auf eine Verlängerung der sogenannten Veränderungssperre verzichtet. Damit laufe die Regelung Ende des Monats ohnehin aus, erklärte eine Sprecherin des Umweltministeriums in Berlin dazu. „Der 7. Senat muss entscheiden, ob die Klagen entgegen der Auffassung des Verwaltungsgerichts zulässig sind“, sagte eine OVG-Sprecherin in Lüneburg. „Dabei wird auch zu prüfen sein, welche Auswirkungen das Ablaufen der Veränderungssperre auf die Zulässigkeit der Klagen hat.“ Sollte der Senat die Zulässigkeit bejahen, würde er auch in der Sache entscheiden.

„Gorleben ist immer noch einer der möglichen Endlager-Standorte“, sagte dazu Susanne Neubronner, Greenpeace-Expertin für Energie. „Wir wollen mit der Klage verdeutlichen, dass erst durch den jahrelangen Druck von Umweltgruppen sich in der Politik etwas bewegt. Nur ein eindeutiges Ausschließen von Gorleben ermöglicht eine wirklich ergebnisoffene Endlagersuche.“ Die entsprechenden Klagen hatte das Verwaltungsgericht Lüneburg im Oktober 2015 als unzulässig abgewiesen. Zuvor waren zwei Eilanträge vor dem OVG gescheitert.

Der Bund will bis 2031 nach einem Ort suchen, an dem hoch radioaktiver Atommüll eine Million Jahre lang möglichst sicher lagern kann. Es brauche keine Spezialregelung für Gorleben mehr, weil das neue Gesetz zur Standort-Auswahl den Schutz möglicherweise geeigneter Endlager-Standorte vor Bohrungen bereits vorsehe, hieß es in Berlin. dpa