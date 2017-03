63-Jähriger bei Brand schwer verletzt

Am frühen Mittwochmorgen, zwischen 1 Uhr und 3 Uhr, geriet aus bisher nicht bekannter Ursache ein Bauwagen in der Nähe des Oelerser Kiesteiches in der Gemeinde Edemissen im Landkreis Peine in Brand. Ein 63-Jähriger, der in dem zur Wohnunterkunft umgebauten Bauwagen schlief, konnte sich selbst noch...