Baum erschlägt 39-Jährigen

Blankenburg Ein Mann (39) ist Montagvormittag beim Holzfällen in einem Wald bei Blankenburg (Harz) von einem Baum erschlagen worden. Er sei noch am Unfallort gestorben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Laut ersten Ermittlungen fällte der Mann gerade eine Kiefer, in deren Krone sich ein zuvor gefällter Baum...