Polizei geht gegen radikale Islamisten in Hildesheim vo

Hildesheim Die Polizei geht seit dem frühen Dienstagmorgen mit starkem Kräften gegen die salafistische Szene in Hildesheim vor. Hintergrund ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ein vom niedersächsischen Innenministerium erlassenes Vereinsverbot gegen den Deutschsprachigen Islamkreis Hildesheim e.V. (DIK). Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatte die Moschee des DIK als „bundesweiten Hot-Spot der radikalen Salafistenszene“ bezeichnet. Bereits im November hatte die Polizei die Moschee und acht Wohnungen durchsucht. Dem Verein wird vorgeworfen, Muslime zur Teilnahme am Dschihad in Kampfgebieten aufgerufen zu haben. dpa