Vorwurf: Gymnasien werden nur noch geduldet

Rund zehn Monate vor der nächsten Landtagswahl in Niedersachsen zieht die Niedersächsische Direktorenvereinigung ein klares Fazit der niedersächsischen Bildungspolitik unter der rot-grünen Koalition. „Wer so agiert, will das Gymnasium abschaffen“, sagt Verbandschef Wolfgang Schimpf über den Kurs...