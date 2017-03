Truppenübungsplatz im Harz soll Naturparadies werden

Osterode Der frühere Truppenübungsplatz der Bundeswehr in Osterode am Harz soll ein Naturparadies werden. Die Stiftung Nationales Naturerbe der Umweltschutzorganisation Nabu erwarb das knapp 54 Hektar große Areal von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, sagte eine Nabu-Sprecherin. Das Gelände, auf dem bis zum Jahr 2003 Soldaten militärische Manöver übten, soll schrittweise renaturiert und damit zu einem Rückzugsgebiet für seltene Tiere und Pflanzen werden. Die Nabu-Stiftung besitzt in Niedersachsen 18 Schutzgebiete mit einer Fläche von zusammen rund 650 Hektar. Das neue Schutzgebiet wird am 10. Juni offiziell eröffnet, wir der „Harzkurier“ zuerst berichtet hatte. dpa

