Lies mit Unternehmern nach USA aufgebrochen

Hannover Mit einer knapp 60-köpfigen Unternehmerdelegation ist Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) am Sonntag in die USA aufgebrochen. Die Zukunft der Mobilität steht im Fokus der Reise nach Chicago, Detroit und San Francisco. In Detroit soll ein Testgelände für das fahrerlose autonome Fahren...