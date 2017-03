Katholiken und Protestanten feiern Versöhnungsgottesdienst

Hildesheim Anlässlich des 500-jährigen Reformationsjubiläums feiern die katholische und evangelische Kirche am Samstag (17.00 Uhr) einen zentralen Versöhnungsgottesdienst in Hildesheim. Dazu werden auch Bundespräsident Joachim Gauck und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erwartet. In dem Gottesdienst soll...