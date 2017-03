Zug springt aus Gleisen – Verspätungen im Bahnverkehr

Hannover Bei einem Rangierunfall in Hannover ist am Freitag eine Westfalenbahn entgleist. Die Folge waren Verspätungen und Umleitungen. Gleichzeitig zog eine Streckensperrung in Berlin weitere Verspätungen und Ausfälle nach sich. Die Züge von Berlin nach Hannover und in der Gegenrichtung wurden über...