Bahn steigert Pünktlichkeit im Norden auf 85 Prozent

Hannover Damit die Züge noch verlässlicher fahren, kündigt die Bahn Investitionen von mehreren Milliarden Euro in ihr Netz in Niedersachsen und Bremen an.

Die Deutsche Bahn hat die Pünktlichkeit ihrer Fernzüge in Norddeutschland zum Jahresstart auf 85 Prozent und damit deutlich über den Vorjahreswert gesteigert. Die IC- und ICE-Züge im Norden fahren damit außerdem deutlich pünktlicher als der bundesweit für das laufende Jahr angestrebte Wert von 81 Prozent, teilte die Bahn am Freitag in Hannover mit. Mit den guten Pünktlichkeitswerten könnten 96 Prozent der Fernreisenden im Norden ihren Anschlusszug und damit auch ihr Reiseziel wie vorgesehen erreichen.

Damit die Züge noch verlässlicher fahren, kündigte die Bahn die Investition von mehreren Milliarden Euro in ihr Netz in Niedersachsen und Bremen in den kommenden Jahren an. 2017 wird die Rekordsumme von 470 Millionen Euro in neue Gleise, Weichen, Stellwerke und Lärmschutzwände investiert. Bis 2019 sollen die jährlichen Ausgaben weiter steigen. dpa