Landesrechnungshof-Chefin: „Wir wollen künftig verstärkt beraten“

Hannover Seit einem Jahr ist Sandra von Klaeden Präsidentin der Behörde. Sie will, dass Großprojekte des Landes früher als bisher begleitet werden.

Der niedersächsische Landesrechnungshof sollte das Land nach Forderung der neuen Präsidentin Sandra von Klaeden künftig stärker als bisher bei Großprojekten beraten. Das hat die Juristin im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur betont.

Frage: Der Libeskind-Bau der Uni in Lüneburg wird am Samstag eröffnet. Er war lange ein Sorgenkind des Rechnungshofs. Erfreut Sie die ungewöhnliche Architektur trotzdem?

Antwort: Natürlich erfreut sich auch der Rechnungshof an schöner Architektur. Aber wir bedauern sehr, dass es beim Bau eines Zentralgebäudes einer Hochschule - das ja an sich funktional ausgerichtet sein muss - zu solchen Kostensteigerungen kam. Da gilt es prinzipiell zu entscheiden: Braucht man wirklich diese architektonisch sehr anspruchsvolle Gestaltung? Wenn man so eine Entscheidung trifft, dann muss man bei dieser Größenordnung zumindest sehr genau hinschauen, ob Projektverantwortliche die Umsetzung eines solchen Bauprojektes auch beherrschen.

Da braucht man eine stringente Projektsteuerung und Kostenkontrolle. Und wir haben festgestellt, dass es bei der Leuphana nicht funktioniert hat. Wir werden jetzt am Ende bei Kosten von rund 100 Millionen Euro liegen, und das freut mich nicht. Es darf zudem kein Hin- und Herschieben von Verantwortlichkeiten geben, wie wir es nun bei der Frage der Bauvorhaben der Medizinischen Hochschule in Hannover sehen.

Frage: Sie sind neu an der Spitze des Rechnungshofes. Wie sind Ihre ersten Eindrücke?

Antwort: Mich freut, dass der Ruf des Rechnungshofes so ein Gewicht hat, denn wir haben ja gar keine Sanktionsbefugnisse. Bei der letzten Präsidentenkonferenz hat ein Kollege zu mir gesagt: „Wir sind alle Ritter ohne Schwerter.“ Aber wir sind doch gut aufgestellt und können eine Menge bewegen, indem wir immer wieder mit unseren Erkenntnissen auf bestimmte Dinge hinweisen.

Unsere Kernaufgabe ist die der unabhängigen externen Finanzkontrolle. Wir sind aber auch Berater und wollen uns mehr als früher bei bedeutsamen Entscheidungen einbringen - zu einem Zeitpunkt, wo wir mit unserer Expertise beratend zur Seite stehen können. Es ist mein Anliegen, das voranzutreiben.

Frage: Im Juni steht der erste Jahresbericht unter ihrer Regie an. Wo wird der Fokus liegen?

Antwort: Ich finde, die Flüchtlingsfrage ist ein Bereich, zu dem auch der Rechnungshof etwas sagen muss. Wir wollen nicht kritisieren, dass in solchen Situationen manches nicht so gehandhabt werden konnte, wie es auf dem Papier vorgesehen war. Aber man muss nachsteuern. Und da gucken wir, wie das funktioniert und werden im Jahresbericht auch eigene Forderungen haben.

Frage: War das nicht eine Ausnahmesituation?

Antwort: Wir hatten es klar mit einer Krisensituation zu tun. Aber aus diesem Krisenmodus muss man beizeiten wieder herauskommen. Wir erwarten, dass dann auch nachgesteuert wird. Das Land war in einer Abhängigkeitssituation von den Anbietern, das war damals so. Aber darauf kann man sich künftig vorbereiten, indem man Konzepte und Verträge schon in der Schublade hat.

Frage: Wie beurteilen sie die Kostenkontrolle beim Landtagsumbau?

Antwort: Wir haben das abschließend nicht geprüft. Aus den Gesprächen, die wir geführt haben, kann man aber bisher auf eine sehr konsequente Begleitung des Projektes schließen.

ZUR PERSON: Die Juristin und CDU-Politikerin Sandra von Klaeden (47) arbeitete bis 2013 beim niedersächsischen Innenministerium in Hannover. Danach übernahm die verheiratete Mutter eines Sohnes eine Abteilungsleitung beim Landesrechnungshof in Hildesheim, bevor sie am 9. März 2016 vom Landtag zur Präsidentin gewählt wurde.