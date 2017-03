Bahn investiert 470 Millionen Euro in Ausbau und Modernisierung

Hannover In die Modernisierung und den Ausbau der Bahnstrecken in Niedersachsen und Bremen will die Deutsche Bahn in diesem Jahr rund 470 Millionen Euro investieren. Die Planungen präsentiert der Norddeutschlandchef der Bahn, Ulrich Bischoping, am Freitag (11.30 Uhr) in Hannover. Ziel sind eine höhere...