Zwei Männer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Oldenburg Zwei Männer sind bei einem Unfall auf der Autobahn 293 in Oldenburg schwer verletzt worden. Ein 23 Jahre alter Mann war am Donnerstagabend vermutlich bewusstlos geworden und hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren, teilte die Polizei am Freitag mit. Dabei geriet er auf die Gegenfahrbahn und...