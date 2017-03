Nutzer der Autobahn 39 brauchen ab Montag für zwei Wochen Geduld

Auf der Autobahn 39 müssen Kraftfahrer ab Montag, 13. März, zwischen den Anschlussstellen Salzgitter-Lichtenberg und Westerlinde in beiden Fahrtrichtungen erneut mit Behinderungen rechnen. Hierauf wies die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Donnerstag in Wolfenbüttel hin. Grund ist die Fortsetzung der Instandsetzungsarbeiten an den Entwässerungsleitungen.

Wie die Behörde weiter mitteilte, wird hierfür für rund zwei Wochen in beiden Fahrtrichtungen eine einstreifige Verkehrsführung eingerichtet. Anschließend kommt es noch für eine weitere Woche zu punktuellen Behinderungen durch kleinere Arbeiten.

Die Landesbehörde bittet um Verständnis für die unvermeidlichen Verkehrsbehinderungen und rät Kraftfahrern, im Baustellenbereich besonders im Berufsverkehr deutlich mehr Fahrzeit einzuplanen. Witterungsbedingte Verzögerungen sind möglich.

Erste Arbeiten an der Entwässerung hatten bereits Ende Januar stattgefunden. Voraussichtlich im Mai werden die Arbeiten fortgesetzt. Sie dienen der Vorbereitung einer Fahrbahnerneuerung, die zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen soll. Die Landesbehörde will hierzu noch rechtzeitig informieren.