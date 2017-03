Im Hochzeitshaus könnte bald ein Kinderbuchmuseum entstehen

In das historische Hochzeitshaus in Hameln könnte ein internationales Kinderbuchmuseum einziehen – wenn es nach den Plänen von zwei Kunstschaffenden geht. „Symbolisch gesehen und an die Rattenfängersage anknüpfend möchten wir die vor mehr als 730 Jahren entführten Kinder wieder in die Mitte der Stadt zurückführen“, erklärt Initiator Hans Witte. Gemeinsam mit dem Kunsthistoriker Dieter Alfter will der Hamelner das Hochzeitshaus zu einem Haus des Kindes, der Kinderaktivität und -kreativität gestalten.

Zugleich seien auch kulturelle Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene geplant. „Wir wünschen uns Lesungen, Konzerte, Workshops und Seminare“, sagt Alfter, ehemaliger Leiter des Museums im Schloss Bad Pyrmont. In Sonderausstellungen sollen berühmte Leitfiguren der internationalen Bilderbuchwelt vorgestellt werden.

„Natürlich steht die Hamelner Rattenfänger-Figur im Vordergrund. Aber auch legendäre Helden wie Till Eulenspiegel, Robinson Crusoe, Baron Münchhausen bis hin zu Asterix und Superman rücken wir in den Mittelpunkt“, betont Witte. Themen wie Teufel und Hexen, Natur, Technik, Fantasy und Comics würden in Präsentationen lebendig.

Ein internationales Kinderbuchmuseum könnte das Hochzeitshaus wieder mit Leben füllen und ihm ein kulturelles wie auch überregionales Profil verleihen, hofft Witte. Denn das 400 Jahre alte Gebäude in der Altstadt wird kaum genutzt, nachdem das Tourismusprojekt „Erlebniswelt Weser-Renaissance“ 2007 scheiterte. Das Hochzeitshaus war eigens für die Ausstellung aufwendig umgebaut worden und ist seitdem schwer zu nutzen. Das imposante Bauwerk ist eines der Prunkstücke der Weser-Renaissance, es wurde in den Jahren 1610 bis 1617 als Fest- und Feierhaus der Bürgerschaft errichtet.

In mehr als 40 Jahren haben Hans und Lydia Witte eine Sammlung wertvoller Kinder- und Jugendbücher, Grafiken, Spiele und schulische Objekte zusammengetragen, mit mehr als 4000 Buchtiteln sowie etwa 100 Plakaten, Wandtafeln und Ansichtskarten. „Sie zählt mit zu den größten privaten Kinderbuch-Sammlungen in Deutschland“, sagt der pensionierte Lehrer. Das Ehepaar möchte die Exponate als Dauerleihgabe zur Verfügung stellen. Eine zweite jüngere Bilderbuchsammlung würde Alfter beisteuern.

In Norddeutschland existiert kein Museum mit dieser Thematik. In Deutschland gibt es nur das Bilderbuchmuseum Burg Wissem in Troisdorf bei Köln. Es beherbergt Original-Illustrationen. „40 000 bis 50 000 Besucher kommen jährlich“, sagt Leiterin Pauline Liesen. Das Museum sei ein Anziehungspunkt. Das wünschen sich die Initiatoren auch für Hameln. Aufgrund der Berühmtheit des Rattenfängers, der Historie der Stadt und der Lage Hamelns an der Deutschen Märchenstraße sei das Hochzeitshaus dafür in herausragender Weise geeignet, sagt Alfter.

„Neben den erwachsenen Touristen würde die jüngere Generation an das kulturelle Angebot der Stadt herangeführt werden“, betont Witte. Bei der Realisierung plant er Kooperationen mit anderen kulturellen Einrichtungen.

Die Stadt Hameln hält sich bedeckt: „Das ist sicherlich eine hervorragende Idee“, sagt Stadtsprecher Thomas Wahmes. Die Stadt überlege aber, das Hochzeitshaus als Verwaltungsstandort mit einzubinden. Zudem könnte eine Gastronomie einziehen und ein Bürgersaal untergebracht werden. Vorerst wird es keine Veranstaltungen mehr im Hochzeitshaus geben, da die Versicherung den Brandschutz für unzureichend hält. „Das betrifft aber nur die temporäre Zwischennutzung“, betont Wahmes. Bei der zukünftigen dauerhaften Nutzung, werde auch der Brandschutz gewährleistet sein.