Niedersachsens CDU mit Chef Bernd Althusmann will im Falle eines Erfolgs bei der Landtagswahl Anfang 2018 den sozialen Zusammenhalt im Land mit einem 150 Millionen Euro teuren Maßnahmenpaket fördern. Foto: Carmen Jaspersen/dpa

CDU will bei Wahlsieg 150 Millionen für sozialen Zusammenhalt

Im Kampf gegen soziale Ausgrenzung setzt Niedersachsens CDU unter anderem auf ein Baukindergeld, Schülerstipendien für Kinder aus sozial schwachen Familien und neue Anreize für Langzeitarbeitslose. Bei der Vorstellung eines elf Punkte umfassenden Sozialkonzepts mit Gesamtkosten von 150 Millionen Euro sagte der niedersächsische CDU-Landesvorsitzende Bernd Althusmann am Mittwoch in Hannover: „Sicherheit bedeutet für uns nicht nur den Schutz vor Kriminalität, sondern auch die Stärkung eines sozialen Zusammenhalts und den Schutz der Schwachen.“ Zur Gegenfinanzierung der Maßnahmen setzt Althusmann auf Überschüsse aus Landesbeteiligungen, aber auch Einsparungen durch strengere Kostenkontrolle bei den unbegleiteten Flüchtlingskindern.

Im Einzelnen sieht das Konzept zur Förderung bezahlbaren Wohnraums einen Freibetrag von mindestens 100 000 Euro beim Ersterwerb von selbst genutzten Wohnraum sowie ein Baukindergeld in Höhe von 5000 Euro für das erste, zweite und dritte Kind vor. Auf dem Arbeitsmarkt will die CDU im Falle eines Erfolgs bei der Landtagswahl Anfang 2018 die Integration von Langzeitarbeitslosen über eine sogenannte Niedersachsen-Kombi fördern. Sie sieht in den Betrieben Qualifizierungsmaßnahmen vor.

Sozial schwache Familien ab drei Kindern sollen mit Stipendien unterstützt werden, die sich an Begabte zwischen 8 und 18 Jahren richten. Mit einem monatlichen Bildungsgeld von 100 Euro pro Kind sollen etwa der Kauf von Büchern oder anderen Schulmaterialien, aber auch Klassenfahrten oder der Besuch einer Musikschule finanziert werden. Bei einer Förderhöchstdauer von maximal zwei Jahren sollen jedes Jahr 500 besonders begabte Schüler gefördert werden. Für den Zeitraum zwischen 2018 und 2022 plant die CDU 5,4 Millionen Euro.

An sechs Standorten im Land ist für einen Zeitraum von fünf Jahren zudem ein Kooperationsmodell von Kommunen, Unternehmerverbänden und Universitäten für die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie geplant. Der Investitionsstau in den niedersächsischen Krankenhäusern soll nach den Plänen über eine kontinuierliche Förderung von 200 Millionen Euro pro Jahr abgebaut werden. Dazu soll mit einer gesetzlichen Verpflichtung für Land und Kommunen ein Finanzierungsfonds geschaffen werden. Das Modell soll sich von dem der rot-grünen Landesregierung abgrenzen, die gerade ein milliardenschweres Modernisierungsprogramm aufgelegt hat. Dabei müssen jedoch die Krankenhäuser zunächst selber Kredite aufnehmen.

Im ländlichen Raum soll die medizinische Versorgung unter anderem durch digitale Elemente wie die Einführung von Video-Sprechstunden oder das eigene Erfassen und Übermitteln von Blutdruck oder - zuckerwerten durch die Patienten unterstützt werden. dpa