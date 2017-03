Busfahrer missachtet Vorfahrt - Schulkind verletzt

Gehrde Ein zwölf Jahre altes Kind ist bei einem Unfall eines Schulbusses am Mittwoch auf einer Bundesstraße bei Gehrde verletzt worden. Der 63-jährige Schulbusfahrer missachtete die Vorfahrt und krachte in einen Kleintransporter. Das einzige Kind im Bus musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der...