Urteil im Prozess um tödlichen Eisdielen-Unfall erwartet

Trauerkerzen schmücken die Eingangstür zu der Eisdiele in Bremervörde, in die am 5. Juli 2015 ein Auto gerast war. Dabei kamen ein zweijähriger Junge und ein älterer Mann ums Leben. Foto: Ingo Wagner/dpa

Im Prozess um den tödlichen Eisdielen-Unfall in Bremervörde im Landkreis Rotenburg werden am Mittwoch Plädoyers und Urteil erwartet. Die angeklagte 61 Jahre alte Frau war im Juli 2015 mit ihrem Auto in ein Eiscafé in Bremervörde gerast. Bei dem Unfall starben ein 2-jähriger Junge und ein 65 Jahre alter Mann. Neun Menschen wurden teils schwer verletzt, darunter die Fahrerin.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Angeklagte einen epileptischen Anfall erlitt und deshalb die Kontrolle über ihren Wagen verlor. Die Anklage lautet auf fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung, die Frau soll vergessen haben, die Medikamente gegen ihre Erkrankung zu nehmen.

Laut Anklageschrift hätte die 61-Jährige wissen müssen, dass sie nicht fahrtüchtig war. Die Frau selbst wies dies vor Gericht zurück. Ärztliche Hinweise, dass sie nicht mehr in der Lage sei, Auto zu fahren, seien ihr nicht bekannt gewesen, sagte sie zum Prozessauftakt.

Schwere gesundheitliche Probleme hat die Frau nach Angaben von Medizinern schon lange. Vor Gericht bestätigten Ärzte, dass sie jahrelang wegen Epilepsie behandelt wurde. Der Hausarzt der Frau berichtete, dass mit Antiepileptika-Medikamenten Alkoholentzugskrämpfen vorgebeugt werden sollte.

Vor Gericht hatte die Frau den Hinterbliebenen der Opfer ihr Beileid ausgesprochen. Es tue ihr entsetzlich leid, sagte sie am ersten Verhandlungstag Ende Januar. dpa