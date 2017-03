Autos aus unbekannter Ursache in Brand geraten

Laatzen Vor einer Wohnanlage in Laatzen (Region Hannover) sind in der Nacht zu Mittwoch mehrere Autos in Brand geraten. Die Feuerwehr wurde um 2.32 Uhr zu dem Feuer gerufen und löschte den Brand nach Polizeiangaben mehrere Stunden lang. Berichte über Verletzte gab es nicht. Die Höhe des Sachschadens war...