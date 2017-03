Armut ist weiblich

Es sind kleine Träume. Die junge Ruhainatu möchte Krankenschwester werden. Sie ist Waise, lebt im Norden Ghanas, einer der ärmsten Regionen des Landes. Ihr Schulweg führt über Sandwege vorbei an Lehmhütten. Viele Menschen starben in den Dörfern an Cholera. Ruhainatus Geschichte erzählt von den...