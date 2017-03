Knesebeck trauert um das tote Baby

Nach dem Fund einer Babyleiche in Knesebeck (Kreis Gifhorn) hat die Mordkommission der Polizei ihre Ermittlungen am Montag weiter intensiviert. Die zwei landesweit einzigen Spürhunde der Zentralen Polizeidienste (ZPD) in Hannover verfolgten am Fundort Spuren. Doch die Hoffnung, der Einsatz von...