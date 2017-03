Autofahrerin mit fünf Promille gestoppt

Moormerland Eine Autofahrerin mit fünf Promille hat die Polizei im Landkreis Leer gestoppt. Die 59-Jährige wurde in der Gemeinde Moormerland überprüft, wie eine Polizeisprecherin am Monatg mitteilte. Das Ergebnis des Pustens sei „eine absolute Fahruntüchtigkeit“ gewesen, hieß es eher trocken - ein so hoher...