Möglicherweise Leiche von vermisster Millionärin gefunden

Aurich Mehr als fünf Monate nach dem Verschwinden einer Millionärin aus Leer ist möglicherweise die Leiche der Frau gefunden worden. Ein Spaziergänger habe am Sonntag eine Leiche in einem Waldstück bei Seevetal im Kreis Harburg entdeckt, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Aurich am Montag. Es...