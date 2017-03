In Wildwest-Manier Restaurant überfallen

Rhüden In Wildwest-Manier haben zwei bewaffnete Männer am Freitag ein Schnellrestaurant in Rhüden (Kreis Goslar) überfallen. Die schwarz maskierten Täter bedrohten die Angestellten und drei Gäste mit einer Schusswaffe und einem langen Messer, berichtete die Polizei in Goslar. Auf diese Weise erzwangen die...