Dieb schläft in Gästezimmer ein - und will nicht mehr weg

Lamstedt Ein sturzbetrunkener Dieb ist im Kreis Cuxhaven in ein Einfamilienhaus eingebrochen und dort im Gästezimmer eingeschlafen. Als die Bewohner kurz vor Mitternacht zu ihrem Haus in Lamstedt zurückkehrten, fanden sie den wildfremden und ungebetenen Gast, teilte die Polizei am Freitag mit. Der...