Glätte bringt Autofahrer rund um Uelzen ins Rutschen

Spiegelglatt war es am Freitag auf einer Vielzahl von Straßen in der Region Uelzen. Insgesamt elf glättebedingte Verkehrsunfälle zum Teil mit Schwerverletzten registrierte die Polizei allein zwischen 6.30 und 8 Uhr aufgrund überfrierender Nässe. Ab dem frühen Vormittag normalisierte sich die Situation auf den Straßen.

Schwerverletzt wurde eine 35 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Seat auf der Bundesstraße 71 zwischen Uelzen und Hansen. Die Frau war mit ihrem Fahrzeug gegen 6.45 Uhr nach links von der Fahrbahn abgekommen, an eine Leitplanke geprallt, so dass das Fahrzeug abhob, sich überschlug und eine Böschung herunter rutschte. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten die Frau aus dem Fahrzeug herausschneiden und bergen. Sie erlitt eine Kopfplatzwunde. Der 49 Jahre alte Ehemann im Fahrzeug blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 8000 Euro. Für die Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße in den Morgenstunden zum Teil voll gesperrt werden.

Eine Hauswand durchbrach ein 57 Jahre alter Fahrer eines Pkw Daimler Chrysler aus dem Landkreis Salzwedel in den Morgenstunden auf der Landesstraße 266 – eine Dorfstraße in Abbendorf. Der Mann war gegen 6.30 Uhr bei Durchfahren einer Rechtskurve in der Ortschaft aufgrund Glätte ins Schleudern gekommen, kam nach rechts von der Straße ab und fuhr in eine Hauswand. Der 57-Jährige sowie der Bewohner, der sich auf einem Sofa hinter der durchbrochenen Hauswand befand blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 30 000 Euro. Die Statik des Wohngebäude ist nach ersten Einschätzungen nicht gefährdet.

Eine Böschung stürzte eine 39 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Mercedes gegen 6.45 Uhr auf der Kreisstraße 7 zwischen Niendorf II und Uelzen herunter. Die Frau war hinter einer Brücke auf glatter Straße nach links von der Fahrbahn abgekommen, so dass das Fahrzeug auf dem Dach liegen blieb. Die Frau erlitt leichte Verletzungen.

Leichtverletzt wurde auch eine 46 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Polo gegen 7.00 Uhr auf der Kreisstraße 11 im Bereich Barum. Die Fahrerin war auf spiegelglatter Fahrbahn ins Rutschen gekommen und von der Fahrbahn gerutscht. Sie wurde mit einem Krankenwagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 2000 Euro.

Mit einem Straßenbaum kollidierte eine 24 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Passat gegen 6.45 Uhr auf der Landesstraße 250 im Bereich Westerweyhe. Die Frau war nach einer Linkskurve ins Schleudern geraten, nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Sie wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 8000 Euro. Ebenfalls auf der Landesstraße 250 im gleichen Bereich kam ein Lkw-Fahrer gegen 6.45 Uhr zum Stehen. Das Fahrzeug konnte geborgen werden. Größerer Sachschaden entstand nicht.