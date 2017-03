Polizist fährt Streifenwagen bei Verfolgungsjagd kaputt

Papenburg Bei einer nächtlichen Verfolgungsjagd in Papenburg ist ein Polizist mit seinem zivilen Streifenwagen verunglückt. Der 38-Jährige kam mit leichten Blessuren davon, am Polizeiwagen entstand Totalschaden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Als der Beamte mit einem Kollegen einen Wagen zur Kontrolle...