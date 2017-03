Thema im Landtag: Die Landesaufnahmebehörde in Braunschweig. Foto: Archiv/Florian Kleinschmidt/BestPixels.de

Hannover In der Aktuellen Stunde wird der Sozialbetrug in der Landesaufnahmebehörde Braunschweig Thema im Landtag. Derzeit gibt es mehr als 300 Verdachtsfälle.

Landtag befasst sich mit Sozialbetrug in der LAB

Der mutmaßliche Sozialbetrug in der Landesaufnahmebehörde Braunschweig wird am Mittwoch auf Antrag der CDU Thema in der Aktuellen Stunde des Landtags sein. Im Januar 2016 waren einer Mitarbeiterin der Landesaufnahmestelle Braunschweig sudanesische Flüchtlinge aufgefallen, die sich mehrere Identitäten zugelegt hatten, um mehrfach Leistungen zu beziehen. Die Frau beschuldigt ihren Chef, diese Hinweise ignoriert zu haben. Gegen den Mann ermittelt mittlerweile die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Untreue.

Die Braunschweiger Sonderkommission Zentrale Ermittlungen (SoKo Zerm) verfolgt derzeit mehr als 300 Verdachtsfälle von Sozialbetrug von Asylbewerbern. Dabei handelt es sich um Flüchtlinge, die während des starken Flüchtlingszustroms im Sommer 2015 und den Monaten danach eingereist waren. Zu diesem Zeitpunkt wurden die Flüchtlinge nicht sofort mit Fingerabdrücken erfasst, sondern erst bei Stellung eines Asylantrags. Oft kam es zu monatelangen Verzögerungen, was sich die Betrüger zunutze machten.

Seit Einführung des Datenaustauschverbesserungsgesetzes im Februar 2016 sind Doppel- und Mehrfachregistrierungen nicht mehr so leicht möglich. Das Gesetz regelt, dass die Behörden beim ersten Kontakt mit einem Flüchtling die Basisdaten sowie die Fingerabdrücke erfassen und in ein zentrales System eingeben müssen.

Seit Herbst 2016 gibt es zudem bei der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen eine Projektgruppe, die mit einem speziellen Verfahren die Nutzung von Mehrfachidentitäten in der Vergangenheit aufklärt. Bislang gibt es 573 verifizierte Verdachtsfälle. Wie viele Personen genau dahinterstecken und an welchen Standorten sie versuchten, mehrfach Geld zu bekommen, ist nach Angaben des Innenministeriums derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. dpa