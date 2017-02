Mann klammert sich wegen Gerichtsverhandlung an Zug

Ein Zug steht an einem Gleis. Ein Passagier hat sich an einen Zug geklammert, um rechtzeitig ins Gericht zu kommen (Symbolfoto). Foto: dpa

Oldenburg Ein verspäteter Reisender hat sich in Oldenburg einfach von außen an den Führerstand des ausfahrenden Zuges geklammert, um noch mitgenommen zu werden.

Nach der lebensgefährlichen Aktion des 28-Jährigen am Dienstagmorgen leitete der Fahrer des Triebwagens eine Schnellbremsung ein, teilte die Bundespolizei mit. Der Mann, der pünktlich bei einer Gerichtsverhandlung in Osnabrück erscheinen wollte, durfte zwar noch in den Zug einsteigen. In Osnabrück wartete jedoch bereits eine Streife auf ihn, die ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr einleitete. Durch sein unüberlegtes Verhalten hätte der Mann leicht zwischen Zug und Bahnsteigkante rutschen können, so die Polizei. dpa