Polizei führt Durchsuchungen bei Rechtsextremisten durch

Göttingen Mit Durchsuchungen ist die Polizei am Dienstag gegen die rechte Szene im Raum Göttingen und in Thüringen vorgegangen.

Mit rund 100 Beamten ist die Polizei am Dienstag gegen die mutmaßlich gewaltbereite rechtsextreme Szene in Raum Göttingen vorgegangen. Am frühen Morgen seien zeitgleich sechs Objekte in Stadt und Landkreis Göttingen sowie im nordthüringischen Eichsfeldkreis durchsucht worden, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Göttingen, Torben Asmus. Festgenommen wurde niemand.

Bei der Aktion wurden Schlag- und Stichwerkzeuge, darunter auch verbotene Gegenstände, sowie eine Vielzahl von Datenträgern wie Handys und Laptops sichergestellt, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizeidirektion Göttingen. Ermittelt werde gegen sechs Personen, die dem sogenannten „Freundeskreis Thüringen/Niedersachsen“ zugerechnet werden. Sie stehen im Verdacht, eine bewaffnete Gruppe gebildet zu haben.

Der fremden- und ausländerfeindliche „Freundeskreis“, der seit Mitte vergangenen Jahres vom Verfassungsschutz beobachtet wird, hält seit dem Jahr 2015 in der Region regelmäßig sogenannte Mahnwachen ab. „Diese Gruppe von Nazis tritt immer wieder aggressiv und martialisch auf“, sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD). Führende Mitglieder bezeichneten sich wie selbstverständlich als Nationalsozialisten. „Es gibt eine klar rassistische und völkische Ausrichtung.“

Einige Mitglieder schreckten auch vor der Selbstbewaffnung nicht zurück, um die Ziele der Gruppierung durchzusetzen, sagte Pistorius. „Insofern können wir heute von einem Erfolg im Kampf gegen Rechts in unserem Land sprechen.“

