Rettungshubschrauber mit Laser geblendet

Einbeck Die Piloten eines Rettungshubschraubers sind am Freitagabend über Odagsen in der Nähe von Einbeck von einem Laserpointer geblendet worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Ein mitfliegender Arzt konnte den Ausgangspunkt ausfindig machen und die Polizei informieren, die nun nach dem Täter sucht....