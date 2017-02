Bahnstrecke Richtung Berlin gesperrt

Wolfsburg Wegen eines Notarzteinsatzes am Gleis kurz nach 17 Uhr musste die ICE-Strecke zwischen Berlin und Wolfsburg gestern für rund zwei Stunden gesperrt werden. Ein ICE, der in Richtung Wolfsburg unterwegs war, musste einen Nothalt unter der Allerseebrücke in Wolfsburg einlegen. Die Fahrgäste mussten im...