4,6 Promille - kaum Ausfallerscheinungen bei LKW-Fahrer

Die Beamten in Buchholz/Aller kassierten nicht nur den Führerschein des Mannes, sondern auch seine Fahrzeugschlüssel an Ort und Stelle ein. Wie die Polizei in Soltau am Freitag mitteilte, hatte der 53-Jährige trotz seiner 4,6 Promille kaum Ausfallerscheinungen gezeigt. Zuvor war auf...