Fahrer starb am Steuer – Unfall auf der A 2

Helmstedt . Ein 45-jähriger Lastwagenfahrer ist am Mittwoch gegen 11.30 Uhr auf der Autobahn 2 kurz vor der Abfahrt Braunschweig-Ost in Richtung Hannover vermutlich wegen Herzversagens in die Mittelschutzplanke geprallt. Er konnte nur noch tot geborgen werden. Bis die Unfallstelle gegen 14 Uhr geräumt war,...