SEK sucht in drei Wohnungen in Peine Waffen

Peine Zufällige Zeugen dachten an Dreharbeiten für einen Krimi, doch dieser SEK-Einsatz Dienstagfrüh in Peine war echt. Das Spezialeinsatzkommando, Spürhunde und weitere Polizisten durchsuchten in der Stadt drei Wohnungen eines 41-Jährigen nach Schusswaffen. Der Mann stand nach Zeugenhinweisen im...