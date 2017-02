Kaputte Oldtimer sehen bald wie neu aus

Die neue Halle am Kuhlenkamp steht kurz vor ihrer offiziellen Eröffnung – in drei Wochen soll alles fertig sein. Drinnen sind aber schon einige Motorhauben nach oben geklappt. Die Mitarbeiter der Classic Manufactur Goslar (CMG) stehen an Hebebühnen, schrauben an Getrieben und Verkleidungen. ...