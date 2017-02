Niedersachsen: CDU legt Entwurf für Sicherheitsgesetz vor

Mit Meldeauflagen, Kontaktverboten, Hausarrest, elektronischen Fußfesseln und Präventivhaft für Gefährder will Niedersachsens CDU die Sicherheit im Land stärken. Bei der Vorstellung eines Entwurfs für ein neues Sicherheitsgesetz betonte CDU-Landeschef Bernd Althusmann am Dienstag in Hannover: „Das ist ein abgestimmter, mehrstufiger Maßnahmenkatalog.“ Der von der CDU-Fraktion erarbeitete Entwurf soll im März im Landtag eingebracht werden. Sollte er an der rot-grünen Mehrheit scheitern, würde er bei einem CDU-Sieg bei der Landtagswahl 2018 sofort umgesetzt werden, kündigte Althusmann an. Er sei unabdingbar für Koalitionsgespräche.

„Dieser Gesetzentwurf wird nach dem 14. Januar 2018 im Rahmen eines Sofortprogramms eins zu eins beschlossen und umgesetzt, sofern wir die (Regierungs-)Verantwortung dazu bekommen“, kündigte der CDU-Landeschef an. Von der rot-grünen Landesregierung fordere die CDU die Rücknahme eines noch nicht verabschiedeten eigenen Gesetzesentwurfs, da er der CDU nicht weit genug geht. „Insbesondere die Verkürzung der Präventivhaft von zehn auf vier Tage ist ein völlig falsches Signal“, betonte CDU-Fraktionschef Björn Thümler. Die CDU will sie dagegen auf bis zu 18 Monate ausdehnen, sofern ein Richter das anordnet.

„Dieser Gesetzentwurf trägt dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in allen seinen Abschnitten Rechnung“, betonte Althusmann. Er ziele nicht nur auf die Überwachung islamistischer Gefährder ab, sondern sei auch bei Kinderschändern oder Fällen häuslicher Gewalt anwendbar. Eine schnelle Umsetzung sieht er allerdings nicht. „Ich habe leider nicht die Hoffnung, dass die Landesregierung unser Angebot zur sofortigen Umsetzung dieses Gesetzentwurfes annehmen wird“, sagte er.

Der Gesetzentwurf sieht unter anderem Geldbußen oder Haft bei Verstößen gegen Meldeauflagen oder Kontaktverbote vor, eine Videoüberwachung an öffentlichen Plätzen, den Einsatz von Bodycams auch bei Verwaltungsangestellten, eine längere Datenspeicherung bei Abhöraktionen, bei denen auch verschlüsselte Kommunikation belauscht werden soll.

Dazu kommen die Online-Durchsuchung von Computern möglicher Straftäter sowie die offene Observation von Gefährdern. Neben der elektronischen Fußfessel soll es auch Entschädigungsregelungen für unbeteiligte Dritte geben, sofern diese ungewollt erfasst werden. Bis Mitte 2019 sollen die neuen Regelungen des Entwurfs von Sachverständigen überprüft werden. dpa