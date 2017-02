Rettungskräfte finden tote Frau - Ehemann schwer verletzt

Cloppenburg Rettungskräfte haben am Montag bei einem Einsatz in Barßel (Kreis Cloppenburg) den Leichnam einer 60-jährigen Frau entdeckt. Daneben fanden sie den lebensgefährlich verletzten 63 Jahre alten Ehemann. Der Leichnam werde am Dienstag obduziert, sagte der Sprecher der Oldenburger Staatsanwaltschaft,...