Mehr Polizeipräsenz und Videoüberwachung beim Karneval

Braunschweig Der Straßenkarneval beginnt. Nach den Terroranschlägen in Nizza und Berlin richtet sich die Polizei in ihrer Sicherheits-Taktik darauf ein.

Die Polizei will beim Straßenkarneval in Niedersachsen in diesem Jahr mehr Präsenz zeigen als in den Vorjahren. „Es gibt keine konkreten Hinweise auf eine Gefährdung, aber wir richten uns nichtsdestotrotz als Polizei auf denkbare Ereignisse ein“, sagte Joachim Grande von der Polizeiinspektion Braunschweig. Durch die zweitgrößte Stadt Niedersachsens zieht am kommenden Sonntag der „Schoduvel“, zu dem Karnevalsumzug erwartet die Polizei mindestens 100 000 Menschen.

Schon eine Woche vorher gingen am Sonntag in Damme im Oldenburger Münsterland die Narren auf die Straße. Die Polizei zeigte auch dort mehr Präsenz am Straßenrand als in den Vorjahren, um den Karnevalsbesuchern ein hohes Sicherheitsgefühl zu vermitteln. Zu Zwischenfällen kam es in Damme nicht, auch einen Tag zuvor beim Samba-Karneval in Bremen war alles ruhig geblieben.

In der Karnevalshochburg Ganderkesee im Landkreis Oldenburg werden am kommenden Samstag mehr als 100 Festwagen und Fußgruppen sowie bis zu 40 000 Menschen zum Umzug erwartet. „Wir werden dieses Mal noch sichtbarer auftreten“, sagt Polizeisprecherin Melissa Oltmanns. Vor allem an den Zufahrtsstrecken zur Innenstadt werde die Polizei Präsenz zeigen.

Am selben Tag findet in Osnabrück der Traditionsumzug „Ossensamstag“ statt, bei dem die Polizei ebenfalls mit etwa 40 000 Menschen in der Innenstadt rechnet. „Wir werden insbesondere im Bereich des Neumarktes Fahrzeuge als Sperren in den Zufahrtsstraßen aufstellen“, sagte Polizeisprecher Frank Oevermann. Damit soll die Gefahr von Amokfahrten verringert werden.

Ähnlich wird auch in Braunschweig verfahren, wo immerhin 5000 Teilnehmer auf dem 6,5 Kilometer langen Umzug erwartet werden. Zusätzlich wird die Videoüberwachung ausgebaut, auch durch den Einsatz mobiler Videotrupps. „Die Einsatzzentrale hat so jederzeit einen Einblick in die Lage“, sagte Polizeisprecher Grande.

Eine Aufforderung an die Karnevalsbesucher hat die Polizei in allen Städten: Bei der Verkleidung und bei mitgeführten Gegenständen sollte ein gefährlicher Eindruck vermieden werden. Die Polizei will verstärkt kontrollieren. Taschen, Rucksäcke oder ähnliches sollten nicht herrenlos herumstehen - die Folge wäre ein langwieriger Polizeieinsatz. Auch das Benutzen von Drohnen über den Menschenmengen sowie das Zünden von Böllern ist verboten. dpa