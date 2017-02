Beschlagnahmte Gegenstände. Die Polizei hat zwei sogenannte Gefährder aus der Salafistenszene in Göttingen festgenommen. Foto: dpa

Hannover Die Männer, ein 22-jähriger Nigerianer und ein 27-jähriger Algerier, wurden aus Braunschweig bereits in die JVA Langenhagen verlegt.

Niedersachsen will Göttinger „Gefährder“ abschieben

Die beiden in Göttingen von der Polizei gefassten islamistischen „Gefährder“ sollen abgeschoben werden. Die Männer, ein 22-jähriger Nigerianer und ein 27-jähriger Algerier, wurden aus Braunschweig bereits in die JVA Langenhagen verlegt. Das erklärte ein Sprecher des niedersächsischen Innenministeriums am Freitag.

In Braunschweig hatten sie zunächst in Gewahrsam gesessen.

Rechtsgrundlage sind Abschiebungsanordnungen nach dem Aufenthaltsgesetz. „ Damit wendet Niedersachsen in dieser Konsequenz als eines der ersten Bundesländer das schärfste Schwert des Ausländerrechts gegen Gefährder an“, erklärte Minister Boris Pistorius (SPD). Die Männer können beim Bundesverwaltungsgericht Rechtsschutz beantragen. Die Erkenntnisse der Behörden begründeten die Annahme einer besonderen Gefahr für die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland, heißt es in einer Erklärung des Innenministeriums.

Die Männer werden zur salafistischen Szene von Göttingen gerechnet. Die Polizei hatte sie in der Nacht zum 9. Februar in Gewahrsam genommen. Es gab offenbar Hinweise auf einen konkret bevorstehenden Anschlag.

