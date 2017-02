Landwirte in der Region erleichtert über Düngeverordnung

Weniger Dünger soll es auf Niedersachsens Wiesen und Äckern geben – so soll es im neuen Düngerecht festgehalten werden. Die Landwirte in der Region seien erleichtert, sagt Ulrich Löhr, Vorsitzender des Landvolkes Braunschweiger Land. „Wenn man sich an Recht halten will, muss man wissen an welches“,...