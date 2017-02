Straftäter entkommt aus Maßregelvollzug

Nienburg Aus dem Maßregelvollzug in Rehburg (Kreis Nienburg) ist am Mittwoch ein psychisch kranker Straftäter entkommen. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei gehe von dem Mann keine Gefahr für die Allgemeinheit aus, sagte ein Sprecher in Nienburg. Der 28-Jährige ist nach Angaben des...