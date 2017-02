Althusmann Direktkandidat Landtagswahl 2018 in Harburg

Rosengarten Der niedersächsische CDU-Landesvorsitzende Bernd Althusmann tritt im Landkreis Harburg als Direktkandidat für die Landtagswahl 2018 an. Althusmann ist auch Spitzenkandidat und Herausforderer von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Im Wahlkreis Seevetal nominierte die CDU den 50-Jährigen am Dienstagabend mit 99 Prozent als Direktkandidaten, wie die Partei am Mittwoch mitteilte.

Bei der Landtagswahl 2013 holte Norbert Böhlke den Wahlkreis für die CDU mit 43,9 Prozent der Erststimmen. Im Sommer 2014 starb der Landtagsabgeordnete überraschend nach kurzer, schwerer Krankheit. dpa