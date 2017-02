Cloppenburg Der Dachstuhl eines Wohnhauses in Molbergen nahe Cloppenburg ist ausgebrannt. Auch ein Anbau wurde bei dem Feuer am Dienstagabend in Mitleidenschaft gezogen, wie die Polizei mitteilte. Die Bewohner konnten sich noch rechtzeitig ins Freie retten. Zwischen 60 und 70 Einsatzkräfte waren über Stunden mit dem Brand beschäftigt. Die Löscharbeiten dauerten noch bis in die Nacht zum Mittwoch. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar. dpa

