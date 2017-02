Hubschrauber landet nach Lkw-Karambolage auf A2

Hannover Ein Rettungshubschrauber ist nach einer Lastwagenkarambolage auf der Autobahn 2 in Hannover gelandet, um einen Notarzt schnellstmöglich zu einem eingeklemmten Fahrer zu bringen. Weil er einen Stau an einer Baustelle übersehen hatte, war der 51-Jährige am Dienstag mit seinem Lkw auf einen bremsenden...