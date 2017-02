Pistorius will mehr Auslandseinsätze für Polizisten

Hannover Niedersachsens Polizisten sollen nach dem Willen von Innenminister Boris Pistorius (SPD) stärker an internationalen Auslandseinsätzen beteiligt werden. Die Landes-Polizeiakademie wird zudem künftig mit einer ähnlichen Einrichtung im westafrikanischen Krisenstaat Mali kooperieren, kündigte Pistorius am Montag in Hannover an. Ihm lägen rund 200 Bewerbungen interessierter Beamter vor. Die Polizeigewerkschaft GdP begrüßte den Schritt, forderte aber eine rechtliche Absicherung der Beamten sowie ein gute Vorbereitung.

Pistorius betonte, dass bei einer Ausweitung der Entsendungen auf langfristig ein Prozent der niedersächsischen Polizisten neben einer ausreichenden Deckung des Landesbedarfs auch die Frage der Finanzierungsbeteiligung durch den Bund wesentlich seien. Das Land hat seit 1994 im Rahmen internationaler Polizeimissionen 545 Beamte in 19 Länder und Regionen geschickt. Zur Zeit sind acht niedersächsische Polizisten an derartigen Einsätzen beteiligt, darunter im Kosovo, im Sudan, in Mali, Somalia sowie im Rahmen der EU-Grenzsicherung in Griechenland, Italien und Bulgarien.

Im westafrikanischen Mali ist bei der Kooperation mit der dortigen Ausbildungseinrichtung der nationalen Polizei vor allem an Berater gedacht. In dem Staat gibt es aktuell den größten Auslandseinsatz der Bundeswehr - Ende Januar stimmte der Bundestag für eine Ausweitung des deutschen Kontingents der UN-Friedenstruppen auf bis zu 1000 Soldaten. Gruppierungen wie Al-Kaida terrorisieren den Norden Malis. dpa