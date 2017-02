Polizei: Land muss Bürgern bei Einbruchsprävention helfen

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat an die Landesregierung appelliert, Bürger bei der Einbruchsprävention stärker finanziell zu unterstützen. „Es gibt bereits Förderung von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, aber die Länder sind gefordert, eigene Mittel zur Verfügung zu stellen“, sagte der GdP-Landesvorsitzende Dietmar Schilff. Für viele Menschen sei die Angst vor Einbrüchen derzeit eines der wichtigsten Probleme. Um diese Form der Kriminalität zu bekämpfen, gibt es nach Ansicht von Schilff zwei wichtige Faktoren: Prävention und Polizeipräsenz. „Wenn die Polizei in kleineren Gemeinden öfter durch die Straßen geht, spricht sich das bei den Tätern schnell herum.“ Leider fehle dafür häufig das Personal.

Auch die Städte und Gemeinden könnten nach Ansicht von Schilff zur Verhinderung von Einbrüchen beitragen. Vielerorts werde aus Energiespargründen die Straßenbeleuchtung zu bestimmten Zeiten abgestellt - ein Fehler, wie der Polizeigewerkschaftler betont. „Helligkeit ist ein Faktor, der Einbrecher abschreckt.“

Die im vergangenen Jahr vorgelegte Kriminalitätsstatistik für 2015 hatte gezeigt, dass die Zahl der Einbrüche in Niedersachsen um 13,8 Prozent gestiegen war, während die Zahl der übrigen Straftaten um 2,8 Prozent zulegte. Ob sich dieser Trend fortsetzt, zeigt die Kriminalitätsstatistik 2016, die Innenminister Boris Pistorius am Montag (10.00 Uhr) vorstellen wird. In der Statistik sind alle registrierten Straftaten dokumentiert.

Pistorius macht sich seit längerem dafür stark, die Bürger bei der Einbruchsprävention stärker zu unterstützen. Niedersachsen will unter anderem mit einer Bundesratsinitiative Mietern die Sicherung ihrer Wohnung erleichtern. Dafür soll das Rechtsverhältnis zwischen Vermieter und Mieter so geändert werden, dass der Mieter künftig Einbruchssicherungen einbauen kann, ohne dass der Vermieter später verlangen darf, diese Einbauten rückgängig zu machen. dpa